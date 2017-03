Nach den jüngsten Wutausbrüchen veröffentlicht die Band nun einen ruhigen Song über den Moment, wenn einem alles zu viel wird.

Berlin (ana) - Jennifer Rostock haben auch eine ruhige Seite. Nach den Sticheleien in Richtung AfD und Bass Sultan Hengzt gehen Jennifer Weist und Co. die Dinge jetzt ein bisschen ruhiger an. Zumindest, wenn man die musikalischen Erzeugnisse der Band mit ihrer Gemütslage gleichsetzen will.

"Deiche" erschien bereits im vergangenen Jahr auf dem Album "Genau In Diesem Ton". Der Song beschreibt den Moment, in dem einem die eigenen Emotionen über den Kopf wachsen und sich Selbstzweifel zu Wort melden. "Es ist immer das Gleiche / Ich brauch ruhiges Blut, doch die nächste Flut überschwemmt alle Deiche, und ich kann nichts dagegen tun".

Das Video ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt die Sängerin in einem leeren Haus am Meer. Dazwischen sind Aufnahmen von rot gefärbtem Wasser zu sehen, die an das Blut erinnern, über das Jennifer singt.