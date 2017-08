Hov widmet die emotionale Single seinem Vater. Dem Bonustrack zu "4.44" reicht er jetzt noch ein Musikvideo nach.

New York (ynk) - Nicht-Tidal-Nutzer haben sich schon schweren Herzens von der Vorstellung verabschiedet, die vor einigen Tagen exklusiv aufgetauchten Bonussongs zu "4.44" zu hören zu bekommen. Nun scheint Jay-Z aber doch Gnade walten zu lassen: Er koppelt einen der Titel mitsamt Musikvideo aus und lässt sogar den gemeinen YouTube-Pöbel an der introspektiven Nummer teilhaben:

"Adnis" widmet sich auf einer minimalistischen, fragilen Produktion von No I.D. dem Verhältnis, das Hov zu seinem Vater pflegte. Die Geschichte über eine Mutter, die bereits zwei Kinder von einem anderen Mann mit in die Beziehung brachte, und einen Jay-Z, der darüber reflektiert, was es bedeutet, auf das Leben vorbereitet zu sein, fühlt sich authentisch, nah und greifbar an.

Gepaart mit den intimen Shots von Mahershala Ali, der bereits in "DNA." von Kendrick Lamar zu sehen war, bleiben ein prägnanter Vibe und ein starker Eindruck zurück. Für alle Fans des Altmeisters aus Brooklyn also definitiv Pflicht.