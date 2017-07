Als ersten Song vom neuen Album "4:44" macht Jay-Z den Song "The Story Of O.J." einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

New York (joga) - Vor wenigen Tagen hat Jay-Z mit ein Video mit dem Titel "Footnotes for 'The Story of O.J.'" veröffentlicht, in dem prominente Afro-Amerikaner von ihren Erfahrungen mit Rassismus berichten. So meint etwa der US-Schauspieler Mahershala Ali, dass Weiße ihr Leben offensiv und fordernd angehen, während Schwarze sich oft ohne es zu merken eine defensive Haltung angeeignet hätten.

Der Clip war nur auf Tidal zu sehen. Doch nun macht Jay-Z das Video zum Song "The Story of O.J.", auf den die 'Fußnoten' sich beziehen, auf Youtube allen zugänglich. In dem Song fordert er eine Bewusstseinsänderung, die Aufgabe der Verteidigungshaltung und die Entwicklung von nachhaltigem Black-Owned-Business. Check it out: