Zahlreiche Ohs und Ahs flankieren die Lyrics über kulturellen Reichtum zu grauer musikalischer Untermalung.

Miramar (mrk) - Gut drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft legt Jason Derulo mit "Colors" die offizielle WM-Hymne des Fußball-Weltverbandes FIFA vor und tritt damit die Nachfolge von Jennifer Lopez' und Pitbulls "We Are One (Ole Ola)" von 2014 an.

Beim Songwriting ließ sich der 28-Jährige nach eigenen Angaben von seiner Vergangenheit inspirieren: "Durch meine Jahre des Reisens habe ich die Schönheit in unseren kulturellen Unterschieden zu sehen und zu würdigen gelernt. Ich schrieb 'Colors', um diese Vielfalt zu zelebrieren und Teil der unglaublichen Energie zu sein, die Sportfans aus aller Welt ihren Teams mitgeben."

Der von Coca Cola präsentierte Song verlässt sich auf viele Ohs und Ahs und beschreibt mit freundlicher Unterstützung von Kollege Autotune die kulturelle Vielfalt in der Einheit ("Look at how far we've come now / There's beauty in our unity we've found").

Mit Fußball bringt man die rhythmische Nummer zwar nicht unbedingt in Verbindung, als musikalische Überblendung zwischen Berichterstattung und Werbung funktioniert die Hymne dafür vermutlich recht gut.

Die 21. Fußballweltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland statt.