Der Pulp-Sänger und der Vorzeige-Pianist machen gemeinsame Sache: Checkt zwei neue Videos zu "Tearjerker".

Los Angeles (mis) - Bereits vor fünf Jahren nahm das Projekt der Ausnahmemusiker Chilly Gonzales und Jarvis Cocker Gestalt an. Zumindest besuchte der Pulp-Sänger damals das legendäre Hotel Chateau Marmont an Hollywoods Sunset Boulevard, in dem im Laufe der letzten knapp 90 Jahre so einige Star-Anekdoten vor allem aus dem Film-Sektor zusammen gekommen sind. Benjamin von Stuckrad-Barre hat gerade ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben.

Cocker beschäftigte sich mit der Geschichte des Hauses und fand heraus, dass in Zimmer 29 ein Flügel stand. Er überlegte, wie es wohl wäre, wenn das Instrument davon erzählen könnte, was es einst in diesem Raum miterlebt hat. Er sammelte Geschichten über verschiedene Gäste, darunter die früh verstorbene Schauspielerin Jean Harlow, Mark Twains Tochter Clara und Kosher Nostra-Gangsterboss Meyer Cohen. Pianist Chilly Gonzales zeigte sich von der Idee schnell begeistert und sagte einer Kooperation zu. Wie das klingt, könnt ihr in anhand der zwei neuen Videos zu "Tearjerker" und dem Sequel "The Tearjerker Returns" checken:

Das dazugehörige Cocker/Gonzales-Album "Room 29", nach den Worten der Komponisten "ein Liederzyklus für das 21. Jahrhundert", erscheint am 17. März stilecht bei Deutsche Grammophon.