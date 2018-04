Janelle Monáe feiert die weibliche Sexualität.

Atlanta (emi) - "Eine Feier von Schöpfung, Selbstliebe, Sexualität und Pussy Power."

So beschreibt Janelle Monáe ihren neuen Song "PYNK", den sie gemeinsam mit der Kanadierin Grimes aufgenommen hat. Deren Songwriting ist im Synth-Beat, in der poppigen Hook und in Monáes hohem Gesang deutlich hörbar.

Das kreative Video von Regisseurin Emma Westenberg enthält einige Anspielungen auf die weibliche Anatomie - nicht zu übersehen sind die 'Vagina-Pants', mit denen Monáe und ihre Kolleginnen durch die Wüste tanzen.

Mit dabei ist auch Schauspielerin Tessa Thompson, die bereits im "Make Me Feel"-Video auftauchte und die Soul-Sängerin Gerüchten zufolge datet.