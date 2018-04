Janelle Monáe steckt schon viel zu lang in ihrer Androiden-Persona um sich darum zu kümmern, ob andere sie mögen.

Atlanta (emi) - Janelle Monáe veröffentlicht ein weiteres Video, bevor am Freitag ihr neues Album "Dirty Computer" erscheint. Auch mit diesem Song orientiert sie sich nicht an bestehenden Mustern, sondern zieht ihr eigenes Ding durch. Dementsprechend erfrischend ist der Sound.

Monáe singt über einen atmosphärischen Trap-Beat und Gospel-Klänge und rappt sogar einen Vers. Die Lyrics sind sehr persönlich geraten: So erzählt sie unter anderem aus ihrer Kindheit, in der sie oft als Außenseiterin behandelt wurde, aber trotzdem immer an sich glaubte.

"I remember when you called me weird / We was in math class, third row, I was sitting by you" "But even back then with the tears in my eyes / I always knew I was the shit."