Fünf Jahre nach ihrem letzten Studio-Output "The Electric Lady" meldet sich die Sängerin zurück.

Atlanta (leah) - Janelle Monáe kündigte am vergangenen Wochenende bei ausgewählten "Black Panther"-Premieren ihr Album mit diesem Trailer an:

"Dirty Computer" erscheint am 27. April und soll unter anderem mit der Hilfe von Prince entstanden sein. Janelle veröffentlicht im Vorfeld die beiden Singles "Make Me Feel" und "Django Jane".

Ersteres lässt den von Prince inspirierten Ansatz durchscheinen. Sowohl musikalisch als auch in den Visuals, in denen die Schauspielerin die buntesten Outfits anzieht und in einem Achtziger-Club tanzt. Das Video des Pop-Songs enthält auch eine Anspielung auf Robert Palmers ikonische Videos, wobei Monae eine ähnliche weiße Gitarre spielt und von ihrer eigenen Gruppe von funky Tänzerinnen unterstützt wird.

In "Django Jane" sehen wir Monae thronend umgeben von Soldatinnen am rappen. Sie thematisiert das Frau und Schwarz sein in Zeilen wie "Remember when they used to say I looked to man-ish/black girl magic/y'all can’t stand it".

Die Tracks unterscheiden sich sehr stark voneinander. Der eine Poppig und girly wie er nur sein könnte, während der andere auf Selbstbewussten Rap setzt. "Dirty Computer" verspricht, ein facettenreiches Album zu werden.