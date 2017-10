Um Deutschland in schweren Zeiten Geleit und Einheit zu bieten, nimmt sich Jan Böhmermann der musikalischen Zwischentöne unserer Zeit an.

Köln (ynk) - Das Neo Magazin Royale zeigt immer wieder, dass es direkt am Puls der Zeit stattfindet. Auch zuletzt reagierte die Sendung um Moderator Jan Böhmermann schnell auf die aktuellen Trends und studierte in kürzester Zeit mit einem ganzen Chor den aktuellen Hit von Kay One und Pietro Lombardi ein, um mit aller Dramatik und allem Ernst die außerordentliche Dämlichkeit der Lyrics noch einmal zu unterstreichen:

Ein Lied für Deutschland soll das Cover sein. Eine Interpretation der inspirierenden Wortschmiede und Liedermacher der Republik, um in diesen unruhigen, instabilen Zeiten ein wenig Einheit zu stiften. Ob die Darbietung das politische Klima tatsächlich entspannt, bleibt abzuwarten, lustig ist das Projekt allemal.