Mit einem frischen Videoclip meldet sich der Moderator aus der Winterpause zurück, dran glauben müssen Hafti und Bushido.

Köln (maxi) - Nachdem er sich in "Ich Hab Polizei", seinem ersten Track als POL1Z1STENS0HN um die Exekutive gekümmert hat, rappt Jan Böhmermann nun in "Recht Kommt (K.O. in KA)" seine Verse zum Thema Judikative.

Das geschieht selbstverständlich nicht ohne den ein oder anderen Seitenhieb. Im Clip ist etwa Bild-Chefredakteur Julian Reichelt auf dem Titelblatt seiner eigenen Zeitung mit der Schlagzeile "Polizei sucht diesen Krawall-Barbar" abgebildet. Damit spielt Böhmermann auf das Verhalten des Boulevardblatts nach den G20-Krawallen in Hamburg an.

Im Gangster-Rapper-Outfit etwas lahm erneut den Stil von Haftbefehl kopierend verhöhnt POL1Z1STENS0HN diesen und Bushido mit Anspielungen auf Jahn Reisen und Deutsche Post. Auch Justizia persönlich übernimmt einen Part in der Ode an die Rechtsstaatlichkeit: