Nach 2014, 2016 und 2017 wird Jan Böhmermann auch dieses Jahr wieder vom Grimme-Institut ausgezeichnet.

Essen (joga) - Jan Böhmermann hat zum wiederholten Mal den Grimme-Preis in der Kategorie 'Unterhaltung' gewonnen. Die Jury des Grimme-Institut in Marl zeichnete den Moderator für seinen Beitrag "Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik" aus.

In dem Beitrag aus dem Neo Magazin Royale hatte der Moderator die Radio-Chart-Wunder von Max Giesinger,

Bendzko ("Immer Noch Mensch"), Schweighöfer ("Lachen Weinen Tanzen") und Co auseinander genommen. Am deutschen Pop beklagte er mangelnde Kreativität, das komplett austauschbare Songwriting und die Beliebigkeit in der Video-Gestaltung.

Damit zählt Böhmermann zu den erklärten Lieblingen des Grimme-Instituts. Bereits 2013 (für Roche & Böhmermann) zum ersten Mal nominiert, gewann der Moderator in den Jahren 2014 (Neo Magazin), 2016 (#varoufake), 2017 (#verafake) und nun auch 2018.