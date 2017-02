Schluss mit Elektro-Pop: Mit dem neuen Track kehren Jamiroquai zurück zu den Wurzeln ihrer Erfolge.

Konstanz (mis) - Jamiroquai legen nach. Mit "Cloud 9" versöhnen die britischen Funk-Pop-Alleskönner jenen Teil ihrer Fans, die der Cyber-Electro-Pop der ersten Single "Automaton" doch eher ratlos zurück ließ. Die offensichtliche Giorgio Moroder-Referenz der ersten Nummer rief sogar Daft Punk-Plagiatrufe hervor.

In "Cloud 9" plagiiert Bandboss Jay Kay höchstens sich selbst. Die weichen Synths und punktierten Funk-Basslinien rufen seinen 90s-Hit "Cosmic Girl" in Erinnerung. Großer Refrain, mal wieder. Das neue Jamiroquai-Album "Automaton" erscheint am 31. März.