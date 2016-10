Das nächste Spotify-Phänomen James Hersey veröffentlicht zum neuen Song "Miss You" ein Video.

Am Tisch (jim) - Wer innerhalb von acht Wochen mit einem Song über 15 Millionen Streams generiert, der ist kein Unbekannter mehr. Der US-Amerikaner James Hersey, derzeit wohnhaft in Berlin, profitiert von diesem Spotify-Hype und veröffentlicht ein neues Video zur Single "Miss You".

Ein schöner Electropop-Song mit Fingersnaps, Deephouse-Synthies und angenehmem Beat. Das Video zeigt in gedeckten Farben die Beziehung zwischen Hersey und seiner Geliebten, die den unaufgeregten Sound passend transportiert.