Der Brite lässt seiner Albumankündigung Taten folgen.

Tidworth (pabi) - Zum Jahresende kündigte James Blunt mit reichlich Selbstironie sein neues Album an: "Wenn ihr dachtet 2016 war schlecht - ich bringe 2017 ein neues Album raus."

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) 13. Dezember 2016

Nun lässt der Brite seiner Drohung Taten folgen und veröffentlicht die erste Single "Love Me Better" aus seinem fünften Album "The Afterlove".

Im Oktober geht Blunt auf Deutschland-Tour:

12.10.2017 Stuttgart - Schleyerhalle

13.10.2017 München - Olympiahalle

14.10.2017 Erfurt - Messehalle

16.10.2017 Berlin - Mercedes-Benz Arena

17.10.2017 Hamburg - Barclaycard Arena

18.10.2017 Köln - Lanxess Arena

19.10.2017 Leipzig - Arena

21.10.2017 Hannover - TUI Arena

22.10.2017 Frankfurt - Festhalle

24.10.2017 Halle - Gerry Weber Stadion

25.10.2017 Oberhausen - König-Pilsener Arena

26.10.2017 Mannheim - SAP Arena

28.10.2017 Nürnberg - Arena

29.10.2017 Kempten - Big Box

31.10.2017 Wien - Stadthalle

01.11.2017 Salzburg - Arena

04.11.2017 Trier - Arena