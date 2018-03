Der vierte Song-Appetizer lag 13 Jahre in der Schublade des Gitarristen.

Detroit (mrk) - Nach "Connected By Love", "Respect Commander" und "Corporation" veröffentlicht Jack White mit "Over And Over And Over" den vierten Vorboten seines kommenden Albums "Boarding House Reach". Dabei legt er seine Vocals über einen elektronischen Blues-Bass, den der leicht angezerrte Backgroundchor regelmäßig triolisch flankiert.

Nach eigenen Angaben schrieb der ehemalige The White Stripes-Sänger den Song bereits vor 13 Jahren für die Band, er habe im Duo allerdings einfach nicht funktioniert.

Auch in der Version mit den Raconteurs missfiel dem Sänger der Track, so dass er ihn beinahe aufgab: "Ich war schon kurz davor, ihn einfach meinen Enkeln zu geben", witzelt der 43-Jährige. Whites neue Solo-Platte erscheint am 23. März.