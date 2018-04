J. Cole zeigt die Schattenseite von Reichtum und Geldgier in einem surrealem Clip zu "ATM".

Raleigh, North Carolina (emi) - Am Freitag veröffentlichte J.Cole sein kurzfristig angekündigtes neues Album "KOD" und überraschte seine Fans keine 24 Stunden später mit der Video-Auskopplung zum Banger "ATM".

Der bunte Clip mit Cartoon-Look setzt sich kritisch mit den Themen Geldgier und Materialismus in der aktuellen Hip Hop-Szene auseinander. Jermaine spielt darin einen Rapper, der nur dem Geld hinterherjagt und seine Millionen zählt. Das animiert seine jüngeren Fans dazu, diesen Lifestyle zu kopieren.

Über ein gedämpftes und jazziges Piano rappt J. Cole in schnellem Tempo, dass Geld nie glücklich, sondern nur süchtig mache: "Can't take it when you die, but you can't live without it."

Auf Coles Feature-losem Album (kiLL Edward ist sein Alter Ego) spielen Drogen und Geld immer wieder eine wichtige Rolle. Wie der Album-Trailer zeigt, hat "KOD" drei Bedeutungen: "Kids On Drugs", "King Overdosed" und "Kill Our Demons".