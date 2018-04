Comedian Kevin Hart durchlebt noch mal seinen eigenen Skandal.

Los Angeles (emi) - J. Cole veröffentlicht mit "Kevin's Heart" eine zweite Videoauskopplung seines neuen Albums "KOD". Der Titel selbst ist eine Anspielung auf Schauspieler und Comedian Kevin Hart, der Ende 2017 zugab, seine schwangere Frau betrogen zu haben und damit in der Öffentlichkeit für Empörung sorgte.

Im Track rappt Jermaine entspannt über einen entschleunigten Beat: "But I'm only human, I know loving you's a crime / If I take this cookie now one day I'll do the time". Im Clip spielt Hart sich selbst - ein Promi, der einen Skandal am Hals hat und deshalb von allen abschätzig behandelt wird.