Für einen guten Zweck verbündet sich Queen Bey mit dem Latin Pop-Powerhouse "Mi Gente" von J Balvin und Willy William.

Puerto Rico (ynk) - "Mi Gente" erreichte bereits als erster exklusiv spanischsprachiger Titel die Nummer Eins der globalen Spotify-Charts und etablierte sich zahlenmäßig unter den ganz großen Hits des Jahres: Auf YouTube geht der Track rapide auf die erste Milliarde zu, Billboard registriert ihn inzwischen in den Top 20, und in Deutschland rangiert er schon eine ganze Weile unter den beliebtesten Zehn. Nun gibt es eine ganz neue Welle für den Hit von J Balvin und Willy William:

Nun produzierte auch Beyoncé einen Remix. Ob die Starpower von Queen Bey ausreicht, um einen ähnlichen Crossover-Hype auszulösen wie Justin Biebers "Despacito-Version", wird sich zeigen. Das virale Potential ist auf jeden Fall da, dass auch dieser Latin-Song noch einmal große Wellen schlagen könnte.

Der Gewinn geht an gemeinnützige Organisationen wie Unicef, Cema und Somos Una Voz. Besonders den Opfern der zwei Hurricanes in Puerto Rico und des Erdbebens in Mexiko soll mit dieser Initiative geholfen werden.