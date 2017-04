46 Künstler, darunter Roger Waters und Thurston Moore, fordern Radiohead auf, ihr Israel-Konzert abzusagen.

London (kil) - Radiohead unter Druck: In einem auf gestern datierten offenen Brief auf der Seite Artist For Palestine fordern zahlreiche Musiker, Schriftsteller und andere Künstler die britische Band auf, ihr geplantes Konzert in der israelischen Metropole Tel Aviv am 19. Juli abzusagen.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der frühere Pink Floyd-Gitarrist und bekannte Israel-Kritiker Roger Waters, Ex-Sonic Youth-Mitglied Thurston Moore, Tunde Adebimpe von TV On The Radio, Robert Wyatt (Soft Machine), die schottischen Alternative Hip Hopper Young Fathers und die Schriftstellerin Alice Walker ("Die Farbe Lila").

Sie fordern Thom Yorke und seine vier Kollegen namentlich auf, aufgrund der aggressiven Siedlungspolitik der israelischen Regierung dem Boykottaufruf mehrerer palästinensischer Organisationen zu folgen. Diese verhindere die Gründung eines souveränen Palästinenserstaates. Im Wortlaut heißt es: "Wenn ihr ein Konzert in Israel spielt, unterstützt ihr einen Staat, der - nach Angaben von UN-Berichterstattern - ein Apartheid-Regime gegen das palästinensische Volk errichtet hat. Wir bitten euch, noch einmal darüber nachzudenken."

Wenn Tibet, dann auch Palästina

In der Vergangenheit setzten sich Radiohead bereits für die Unabhängigkeit Tibets ein. Die Autoren vergleichen die Situation mit jener der Palästinenser und erinnern gleichzeitig an das Apartheid-Regime in Südafrika: "Bittet tut das, was Künstler einst gegen die Unterdrückung in Südafrika getan haben: Fortbleiben, bis die Apartheid beendet ist." Dass die israelischen Musiker Dudu Tassa & The Kuwaitis am Abend als Support auftreten würden, "mache die Aktion nicht automatisch gut", heißt es weiter.

Der Brief wurde außerdem vom südafrikanischen Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu unterzeichnet. Radiohead haben bisher keine Stellungsnahme veröffentlicht.