Nach ihrer Gig-Absage in Tel Aviv bekommt Lorde namhafte Unterstützung von Künstlern um Roger Waters.

(maxi) - Die 21-jährige Neuseeländerin Lorde hat es dieser Tage nicht leicht. Nachdem sie ihren für Juni geplanten Auftritt in Israel absagte, durfte sie sich in der Washington Post von einem amerikanischen Rabbi als "Fanatikerin" bezeichnen lassen.

Mit einem offenen Brief springen ihr nun mehrere prominente Unterstützer zur Seite. Angeführt von Roger Waters finden sich Größen wie Brian Eno, Talib Kweli, Peter Gabriel oder Tom Morello unter den über 100 Unterzeichnern.

"Wir verurteilen die Mobbing-Taktiken, die benutzt werden, um Ungerechtigkeit gegen Palästinenser zu verteidigen und die künstlerische Gewissensfreiheit zu unterdrücken. Wir unterstützen Lordes Recht, Stellung zu beziehen." heißt es in dem Brief unter anderem.

Fehde um Israelboykott dauert an

Doch die Posse um Lorde ist nur das neueste Kapitel in einer lange währenden Auseinandersetzung. Involviert ist jedes Mal aufs Neue Roger Waters, der sich als Verfechter der Organisation BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) einen Namen als Israelkritiker gemacht hat. Nach einer Auseinandersetzung mit Radiohead-Frontmann Thom Yorke im Frühjahr 2017 legte er sich im November auch mit Nick Cave an. Während Radiohead und Nick Cave ihre Auftritte durchzogen, sagte Lorde nach einiger Überlegung schließlich ab.