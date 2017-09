Die Sängerin aus Auckland macht keinen Hehl um ihr Faible für den Kollegen und interpretiert bei einem BBC-Auftritt seinen Überhit.

London (sab) - Lorde covert in der BBC Radio 1 Live Lounge Phil Collins - und hat sichtlich Spaß dabei. Vor einem Monat erst erzählte die Neuseeländerin in einem Podcast von ihrem Faible für den Kollegen, nun gab sie neben "Green Light", der ersten Single ihres neuen Albums, seinen Song "In The Air Tonight" zum Besten.

Die BBC bedankte sich für den Auftritt, indem sie die Zeile "I can feel it coming in the air tonight, oh lord" in ihrem Twitter-Post in Oh Lorde" umwandelte. Das komplette Video ist bei der BBC zu sehen.

BIG thanks to @Lorde for joining us in the Live Lounge today!

If anyone needs us, we'll be watching this on repeat #r1liveloungemonth pic.twitter.com/Bh9zEoRGms

— BBC Radio 1 (@BBCR1) 28. September 2017