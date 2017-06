Die "I Kissed A Girl"-Sängerin gibt intime Einblicke: Bei James Corden bewertete sie ihre Lover nach Bettqualität - Diplo zieht den Kürzeren.

Kalifornien (luc) - Im Rahmen ihres am Freitag erschienenen Albums "Witness" ließ sich Katy Perry vier Tage lang rund um die Uhr via Live-Stream beobachten und offenbarte intime Einblicke in ihr Privatleben. Dabei plauderte sie auch über ihre bisherigen Liebhaber - und sortierte sie bei der Gelegenheit nach ihrer Qualität im Bett.

Na gut, so ganz freiwillig gab die Sängerin die pikanten Details nicht bekannt. Bei einem Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel mit dem "The Late, Late Show"-Moderator James Corden stand sie vor der Entscheidung, drei ihrer bisherigen Lover zu bewerten oder ein verschimmeltes, gefühlte tausend Jahre altes Ei zu essen.

Bei der Pseudo-Dschungelprüfung entschied sich das Pop-Sternchen dann doch lieber für die Liebhaber-Bestenliste und krönte Singer/Songwriter John Mayer zum besten Bettgefährten. Orlando Bloom muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben, während DJ/Produzent Diplo auf dem hintersten Rang zurückbleibt.

"Ich glaube, Diplo ist letzter weil es einen guten Grund gibt, warum Leute DJs werden ...", kommentierte James Corden trocken. Katy fügte dieser Aussage nichts hinzu. Autsch. Diplo entgegenete allerdings nicht minder lässig: "Ich kann mich gar nicht erinnern, überhaupt Sex gehabt zu haben." Und wer wird schon Dritter in einer Sex-Olympiade?

I won the bronze metal in sex Olympics pic.twitter.com/RD2PanuCue — young ric flair (@diplo) 12. Juni 2017

Trotzdem beschwichtigte Katy anschließend, dass natürlich jeder Genannte 1A-Lover-Qualitäten besäße. Wertvolle Informationen, die uns alle nun mit Sicherheit wieder beruhigt schlafen lassen.