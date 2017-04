Im brandneuen Musikvideo zu "I'm The One" geben sich Lil Wayne, Justin Bieber, Chance The Rapper und Quavo die Ehre.

Florida (luc) - DJ Khaled schmeißt eine Poolparty und alle sind sie eingeladen: Lil Wayne, Justin Bieber, Chance The Rapper und Quavo mischen im neuen Musikvideo zum Song "I'm The One" mit. Es ist der neueste Track aus dem kommenden Release des US-Produzenten und Rappers, "Grateful". Ein Veröffentlichungsdatum des Albums ist noch nicht bekannt.

Khaleds Sohn Asahd, der ebenfalls am Artwork von "Grateful" beteiligt ist, hat in den ersten Sekunden des Videos einen Gastauftritt. Man bemerke, der kleine Kerl ist erst sechs Monate alt. Das Video kommt mit ordentlichem Bling-Bling, Brüsten, und fetten Karren daher. Auch ein obligatorisches weißes Pferd ist am Anfang zu sehen.

Zuvor veröffentlichte der DJ den Track "Shining", der mit Features von Beyoncé und Jay-Z aufwartet. Eine Kollaboration mit Rihanna und Nas soll ebenfalls auf dem neuen Album enthalten sein.