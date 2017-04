Zum 70. Geburtstag viel Glück? Nein, der Unverwüstliche wünscht den Tod. Wann stirbst du? Du Arschloch!

Michigan (kil) - In Iggy Pop brodelt es pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am kommenden Freitag gewaltig: Die neue Single "Asshole Blues" klingt jedenfalls überhaupt nicht nach Altersmilde.

Das Stück "richtet sich an ein Arschloch, das mich kriegen will", so die Punk-Legende gegenüber dem amerikanischen Rolling Stone. Gedämpft und in Lo-Fi-Manier singt der Stooges-Frontmann begleitet von einer einfachen Akustik-Gitarre. Iggy: "Es steckt voller negativer Energie. Hört es euch auf eigene Gefahr an. Es macht Spaß, den Blues zu spielen." Na dann:

Für den ungewöhnlichen Vorab-Release zum Geburtstag wählte der Punkrock-Veteran ein besonderes Format sowie ein kleines Label. Die Scheibe erscheint als Flexi-Disc auf Mag Mag, dem Label der amerikanischen Band Jacuzzi Boys. Im Rahmen eines Opening-Gigs für den Zen-Punk, war die Idee für den Release entstanden.