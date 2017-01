Der Streifen mit Matthew McConaughey startet am 13. April. Iggys nächste Kollaboration steht auch schon an.

Konstanz (pabi) - Iggy Pop ist trotz seines Alters nach wie vor produktiv. Zusammen mit Danger Mouse steuert er den Titelsong "Gold" zum gleichnamigen Schatzsucher-Film mit Matthew McConaughey bei, der am 13. April in die deutschen Kinos kommt.

Der Track, der an Leonard Cohen erinnert, wurde bereits in die Longlist der Oscarverleihung 2017 für den besten Filmsong aufgenommen.

Bereits auf Danger Mouse' letztem Album "Dark Night Of The Soul" spielten die beiden das Stück "Pain" ein.

Die nächste Kollaboration steht auch schon an: Iggy befindet sich momentan mit der Manchester Girl-Band Pins im Studio. Die EP "Aggrophobe" erscheint am 31. Januar.