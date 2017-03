Iggy twerkt in ihrem neuen Video quer durch Hong Kong. Besser wird "Mo Bounce" deswegen aber nicht.

Hong Kong (ana) - Iggy Azalea schlägt zurück. Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Nick Young scheint sich die Australierin jetzt erholt zu haben und geht endlich an die Arbeit für ihren längst überfälligen Zweitling "Digital Distortion". "Mo Bounce" heißt ihr neuer Song, der leider nicht mehr kann, als der Titel preis gibt. Stoisch wiederholt Iggy die zwei Wörter, während der Beat etwas unmotiviert vor sich hin rollt. Ihre Rap Skills behält sie größtenteils für sich.

Dafür präsentiert die Blondine ihre Twerk-Skills und fliegt dafür extra nach Hong Kong. Wenn sie ihren Hintern nicht in grellen Klamotten in die Kamera hält, tanzen kleine Mädchen in Rennanzügen auf der Straße. Regie führt übrigens Lil Internet, der bereits für Diplo und Beyoncé drehte.