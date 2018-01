Der Berliner Denis Cuspert, bekanntester IS-Terrorist Deutschlands, wurde ein weiteres Mal für tot erklärt.

Gharanidsch (maxi) - Der Fall Deso Dogg bekommt ein neues letztes Kapitel: Laut Meldungen der Site Intelligence Group, einer auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierten Organisation, sei Denis Cuspert, so des Ex-Rappers bürgerlicher Name, am Mittwoch im syrischen Gharanidsch ums Leben gekommen. Die Glaubwürdigkeit der Todesnachricht soll ein Foto untermauern, das im Netz verbreitet wurde. Es zeigt angeblich Deso Doggs Leiche.

Dass diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen ist, lehrt die Vergangenheit. Schon des Öfteren wurde der Tod des ehemaligen Musikers bestätigt. Bislang handelte es sich jedoch stets um Falschmeldungen.

Luftangriff schwer verletzt überlebt

Nachdem sich Cuspert zusehends radikalisierte, nahm er den Namen Abu Talha al-Almani an und reiste im Frühjahr 2012 aus Deutschland aus. Seitdem kämpfte er im syrischen Bürgerkrieg. Erstmals kursierten 2013 Gerüchte, denen zufolge er bei einem Luftangriff ums Leben gekommen sein sollte. Deso Dogg überlebte jedoch schwer verletzt.

2014 schloss er sich dem Islamischen Staat an und war in einem Enthauptungsvideo der Organisation zu sehen. Kurz darauf wurde Cuspert in die Terror-Watchlist der USA aufgenommen.

Pentagon bestätigt - und widerruft

Die bis dato glaubwürdigste Todesmeldung folgte im Herbst 2015: Das US-Verteidigungsministerium höchstselbst bestätigte den Tod des mittlerweile wichtigen IS-Mannes. Cuspert sei Insasse eines Fahrzeugs gewesen, das bei einem US-Angriff von einer Rakete getroffen wurde.

Nur wenige Wochen später machte der Spiegel publik, dass die Stimme Deso Doggs auf einem abgefangenen Telefongespräch zu hören sei. Im August 2016 widerrief das Pentagon seine Angaben. Cuspert sei nach wie vor am Leben.

Deutsche und amerikanische Sicherheitsbehörden bestätigten die aktuellste Todesnachricht bis auf Weiteres nicht.