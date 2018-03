Hyänen werden gegessen, Hak wird verteilt. Sogar an Bushido.

Mülheim (leah) - Überraschung: heute hat Manuellsen nicht nur Beef, er bringt auch Output mit. Gemeinsam mit Shadow030 veröffentlicht er das Video "Hyänen" zu einem Song, der sowohl aus Reimketten, als auch aus Trap-Elementen besteht. Der Sing-Sang ist Geschmackssache, allerdings liefert Shadow030 in seinem Rap-Part unbestritten ab.

Während das Duo davon redet, wie falsch Menschen doch sein können und zu besessenen Hyänen mutieren, posen sie in der Shisha-Bar und auf dem Parkplatz. Herr Twellmann präsentiert seinen Bauch ganz stolz in einem Hells Angels Shirt.

Nachdem Animus, eigentlich ein Genosse im Krieg gegen Bushido, diesem in einem hiphop.de Interview für CCN2 Respekt erweist (im Hip-Hop = Hak geben), flippt der für sein Aggressionsproblem bekannte Manuellsen aus.

Kommen wir zum blutigen Beef über Hak

Er startet ein Video auf Instagram, in welchem er jedem dahergelaufenem Rapper für irgendwas Hak gibt. Daraus entwickelt er eine Challenge für seine Follower und denkt schon an Hak-Shirts. Und wie immer will er die Rechnung mit Bushido und nun auch mit Animus mit Mütterficken begleichen.