Interessante Definitionen von Trauer zeigen die Glo Up Dinero-Jungs Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred im Video zu "Traurig".

Am Yachthafen (jim) - Die Apotheken-Freaks Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred erzählen von sogenannten First-World-Problems. Wer sich alles leisten kann und trotzdem mehr will, der verspürt selbstverständlich große Trauer: "Auf meiner Plate argentinisches Steak, aber ich will Kobe-Rind".

"Ich hab nen riesigen Balkon / Doch Hustensaft Jüngling will Dachterrassen / Ich will einen Apfelbaum, keine McDonalds Apfeltaschen". Manfred rappt sogar ganz rührselig: "Meine Wohnung hat die Größe von 'nem Flughafen / Doch ich finde, sie ist immer noch zu klein / Und das ist der Grund, wieso ich öfter mal dann wein'."

Im Video sieht man einen schnuckeligen Yachthafen und eine große Wiese, auf der die beiden ihre lyrischen Ergüsse preisgeben. Da kann man schon mal von Flughäfen und 500 Bitches träumen!

Auf Hustensaft Jünglings neuem Album "Trap Gott", das am 15. November erscheint, tummeln sich neben Labelboss Why SL Know Plug noch Sido und Frauenarzt.