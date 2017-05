Satiriker Jan Böhmermann nimmt Xavier Naidoo aufs Korn und verhohnepiepelt dessen Verschwörungs-Unsinn in Liedform.

Mannheim (alc) - Xavier Naidoo hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Für den Söhne Mannheims-Song "Marionetten" gab es reichlich Schelte und erhält Applaus nur von fragwürdiger Seite. Diese Vorlage lässt sich nun auch Polizistensohn Jan Böhmermann nicht entgehen und versenkt den Elfer nach klassischer Neo Magazin Royale-Art furztrocken im Winkel.

Aus den Söhnen werden die Hurensöhne Mannheims, und der Komiker lässt es sich auch nicht nehmen, einige Titel von Naidoo umzutexten. Das angekündigte nicht antisemitische Hitalbum "Death To Israel" kommt mit "gefühlvollen Politballaden, die uns die Herzen und die Augen öffnen". Im Naidoo Duktus hört sich das dann so an: "Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Wahrheit empfängst. Der Jud' ist schuld, das steht zu hundert Prozent fest. Ich sag nur Rothschild, schaut mal im Netz!"

"Mit dieser CD ist jeden Tag Montagsdemo in deinem CD-Player"

Zu den Klängen von "Dieser Weg" heißt es: "Dieses Land ist keine Republik, dieses Land ist 'ne GmbH. Der Ami lenkt, wir sind nicht selbstbestimmt, denn wir haben keinen Friedensvertrag". In wenigen Zeilen fasst Böhmermann den Reichsbürger-Unfug zusammen, dem Naidoo und seine Musikerkumpanen allzu leichtfertig eine große Bühne bereiten.

Die fiktiven Jubelstimmen reichen von "Endlich sagts mal einer" (Jürgen Elsässer) über "Das wird man ja wohl noch singen dürfen" (Elmar Hörig) bis zu "Ich bin ja kein Nazi, aber ich finde diese Platte echt stark" (Adolf Hitler).

Aber seht selbst: