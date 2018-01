Südafrika trauert um den Aktivist und Musiker Hugh Masekela, der heute mit 78 Jahren gestorben ist.

Johannesburg (leah) - Der 78-jährige Jazz-Trompeter Hugh Masekela ist heute in Johannesburg an den Folgen seines Prostata-Krebs im Beisein seiner Angehörigen gestorben. Südafrikas Kulturminister Nathi Mthethwa erklärte, das Land habe einen großartigen Musiker verloren, dessen zeitlose Musik Menschenherzen höher schlagen ließ.

Der Weltmusik-Pionier Südafrikas gilt als einer der wichtigsten und bekanntesten Musiker seines Kontinents. In Zeiten der Apartheid schrieb er viele politische Songs, die für die Anti-Apartheidskämpfer zu Hymnen wurden. Etwa "Soweto Blues" oder "Bring Back Nelson Mandela" schenken den Unterdrückten Hoffnung und animieren sie dazu, weiter für ihre Menschenrechte zu kämpfen.

Ab seinem 21. Lebensjahr lebte der Mitbegründer des afrikanischen Jazz für 30 Jahre im Exil, er kehrt erst mit dem Fall der Apartheid wieder in seine Heimatstadt Witbank zurück. Dort ist er ein Held und wird in Ehre gehalten. Auch Südafrikas Präsident Jacob Zuma würdigte Masekela: er habe im Exil "die Flamme der Freiheit am Leben gehalten und Apartheid weltweit mit seiner Musik bekämpft".

In seiner Karriere veröffentlicht er über 40 Alben und arbeitet unter anderem mit Künstlern wie Jimi Hendrix, Paul Simon, Bono und Stevie Wonder zusammen. Neben zwei Grammys gewann Hugh viele weitere Auszeichnungen, spielte 2010 auf der Eröffnungsfeier der Fußbal- WM in Südafrika und tourte danach trotz Alter und Krankheit noch jahrelang durch die Welt.