Der The BossHoss-Mastermind Sascha Vollmer besinnt sich seiner musikalischen Anfänge.

Berlin (maxi) - Noch vor dem kommerziellen Erfolg mit The BossHoss spielte Sascha Vollmer in der Rock'n'Roll-Kombo Hot Boogie Chillun. Deren bluesiger Sound ebnete den Weg für die spätere Laufbahn der Country-Rocker.

Mit "18 Reasons To Rock'n'Roll" legt das Trio nun sein Erfolgsalbum aus dem Jahre 2005 in einer rundum überarbeiteten Fassung vor - inklusive drei neuer Songs. Vorbote auf das Album heißt "No One Will Ever Know", der im Lyric-Video als Roadmovie im wahrsten Sinne des Wortes daherkommt. "18 Reasons To Rock'n'Roll" erscheint am 6. April.

Hot Boogie Chillun auf Tour

05.04. Köln - Luxor

06.04. Hamburg - Monkeys

08.04. Stuttgart - Im Wizemann Club

09.04. München - Backstage