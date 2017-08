Seit heute ist Google Home auch in Deutschland verfügbar. Der Home Assistant erleichtert auch das Musikhören.

Konstanz (joga) - In den USA kam er bereits im November 2016 auf den Markt, nun ist Google Home auch in Deutschland erhältlich und macht vergleichbaren Produkten wie Amazon Echo, Apples Siri oder Microsofts Cortana Konkurrenz. Dank Googles Kooperation mit Herstellern wie Philips Hue und Wemo kann man künftig Beleuchtung und viele elektronische Geräte im Haushalt per Sprachbefehl steuern.

Musik hören mit Google Home

Nach der einfachen Installation mit Hilfe der Google Home App kann man per voice control beispielsweise seinen Chromecast aktivieren und natürlich auch auf andere Google-Angebote wie Youtube zugreifen. Vorinstalliert sind die Angebote von Spotify, Deezer und Google Play Musik, allerdings braucht man natürlich ein Abo, um diese Dienste voll nutzen zu können.

Google will möglichst zeitnah noch weitere Partner mit ins Boot nehmen. Man kann allerdings auch jetzt schon bislang nicht integrierte Dienste wie etwa Amazon Music nutzen, wenn man diese bereits auf anderen Geräten installiert hat, die mit Google Home verbunden sind.

Webradio hören mit Google Home

Auch auf viele Webradios kann man mit Google Home zugreifen. Will man einen bestimmten Radiosender hören, befiehlt man dem Gerät einfach: "OK Google, spiele (Sender)". Eigentlich sollten alle Sender verfügbar sein, die auch beim Radio-Aggregator TuneIn gelistet sind - in der Praxis hat Google Home allerdings mitunter noch Schwierigkeiten, den gewünschten Sender zu finden.

Google Home - die Datenkrake

Wie der Mutterkonzern ist Google Home allerdings auch ein fleißiger Datensammler. Um seine Funktionen zu nutzen, muss man ihm den Zugriff auf Such- und App-Aktivitäten, den Standort, Kontakte, Kalender und Sensorinformationen erlauben. Auch was man zu Google Home sagt, zeichnet das Gerät auf - angeblich nur, um später die Stimme besser wiederzuerkennen.

Die Verknüpfung aller möglichen Daten verspricht natürlich künftig auch weitere Funktionen - was das alles sein könnte, ist derzeit noch kaum absehbar. Gut möglich, dass der Funktionsumfang von Google Home die Konkurrenz bald in den Schatten stellt. Wer allerdings mit seinem Home Assistant vor allem shoppen will, für den bleibt sicherlich Amazon Echo das Maß aller Dinge.