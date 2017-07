Die Krupplyn-Wuppertal-Connection funktioniert bestens: Für "Rigoros" paktieren die Dortmunder mit Whiskeyrapper Nummer eins.

Krupplyn/Wuppertal (dani) - "Riesengoßer Hängengebliebenheitsalarm", urteilt Kollege Max Brandl aus dem Off, und es ist ihm - wie uns allen - scheißegal: Hinz & Kunz muss man feiern. Wenn Elsta, Flip Ferocious und DJ WordUp dann auch noch zusammen mit Prezident aus dem Funkloch senden, erst recht. So geschehen auf "Rigoros", zu finden auf dem noch immer hörenswerten Album "Im Eifer Des Geschwätz":

Der Clip lässt schon ahnen, dass die Wuppertal-Krupplyn-Connection live bestens funktioniert. Den Beweis dafür treten die Herren am 18. November in der Börse in Wuppertal an. Beim von Whiskeyrap und Vinyl Digital ausgerichteten "Von Abseits"-Festival stehen ohnehin ausschließlich Lieblingsacts im Line-Up. ♥ Hin mit euch! ♥