35.000 Fans feiern den 20. Festival-Geburtstag - inklusive Weltuntergangsstimmung und Unterbrechung am Freitagabend.

Großpösna (sab) - 20 Jahre Highfield - Die Toten Hosen, Casper, The Offspring, Biffy Clyro, Beginner und Kraftklub: Die angekündigten Jubiläums-Headliner lockten übers Wochenende 35.000 Fans an den Störmthaler See. Und vom schweren Unwetter am Freitagabend abgesehen feierten sie bei recht angenehmen Temperaturen.

Am Freitag gings mit Neonschwarz, Milliarden, Ok Kid u.a. los, bevor der Spielbetrieb gegen Abend während des Gigs der 257ers wegen aufziehender Unwetter für zweieinhalb Stunden unterbrochen wird: Die Veranstalter halten die Besucher an, in den Autos Schutz zu suchen. Die Auftritte von Bosse, Alligatoah und Billy Talent fallen buchstäblich ins Wasser. Clueso gibt später ein spontanes Akustikset, bevor die Beginner mit Verspätung den Festivalbetrieb wieder aufnehmen können.

Die Weltuntergangsstimmung wird zuvor auf dem Weg zum Campingplatz durch das kräftige Schmettern von "The Final Countdown​" passend illustriert. Die Highfielder versinken in der Folge im Schlamm - die Gummistiefel im festivaleigenen Supermarkt sind ausverkauft: Auf dem Zeltplatz werden auf Schildern bereits "stündlich geführte Wattwanderungen" angeboten.

Es kann nur besser werden

Am Samstag bessert sich die Lage dann deutlich dank schönem Wetter, den gefeierten Gigs von Kraftklub und Casper oder den Klamauk SDPs: "Jetzt sagt mal jeder auf drei, wo er herkommt", fordern die zwei Berliner das Publikum auf, um kurz danach mit "Das haben wir nicht ganz verstanden" zu kontern. Am letzten Tag können es Von Wegen Lisbeth kaum glauben, dass sich schon am Nachmittag so viele Menschen vor der Bühne versammeln. The Offspring sorgen später für Moshpit-Stimmung.

Campino und Co. helfen aus

Placebo müssen ihre Show dann krankheitsbedingt absagen - die Band ist zwar vor ort, kann ab er nicht auf die Bühne - doch Campino und Die Toten Hosen helfen aus: Sie spielen einfach zwei statt anderthalb Stunden und fangen früher an. Ein toller Festivalabschluss.