Oldschool-Fans dürften sich einen Ast freuen: Helloween gehen mit Ur-Gitarrist Kai Hansen und Ex-Sänger Michael Kiske auf Tour.

Donzdorf (alc) - Wie das Label Nuclear Blast verlauten lässt, kommt es demnächst zu Powermetal-Sausen der besonderen Art: Die deutschen Hartwurst-Pioniere von Helloween brechen ab Herbst 2017 zu einer ausgedehnten Tour auf.

Der Clou dabei: Mit Kai Hansen und Michael Kiske werden zwei Musiker mit auf der Bühne stehen, die maßgeblich für den frühen Erfolg der Hamburger verantwortlich zeichnen. Dass Hansen für den Spaß gewonnen werden konnte, war weniger überraschend. Die Ankündigung, dass Kiske wieder mit im Boot ist, hingegen schon.

Mit ihm als Sänger spielten die Kürbisköpfe die beiden Teile von "Keeper Of The Seven Keys" ein, die auch heute noch als Referenzwerk für Power-/Speed-Metal aus deutschen Landen gelten. Diese beiden Alben kataplutierten die Hanseaten fast aus dem Stand in den Metal-Olymp. Zwar ziehen Helloween auch heute noch reichlich Zuschauer an, den Bekanntheitsgrad Ende der Achtziger erreichten sie in der Folge aber nie wieder.

Giftpfeile aus beiden Lagern

Nach dem Split mit Kiske flogen via Presse immer wieder Giftpfeile aus den beiden Lagern hin und her, so dass man mit einer Versöhnung unter dem großen Kürbis nicht unbedingt rechnen durfte. Um so überraschender klingt nun die Ankündigung seitens Nuclear Blast für die Tour, die unter dem Banner "Pumpkins United" laufen wird und am 28. Oktober 2017 im brasilianischen Sao Paulo startet.

Das Package mit den ehemaligen Mitgliedern dürfte keine Degradierung der momentanen Stamm-Belegschaft bedeuten, denn Sowohl Andi Deris am Mikro als auch Sascha Gerstner an den sechs Saiten sind mit auf Tour. "Es werden auf jeden Fall Songs dabei sein, die wir sehr lange nicht mehr oder sogar noch nie live gespielt haben", so Bassist Markus Großkopf im O-Ton.