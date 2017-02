Robert Dahlqvist, früherer Gitarrist der Schwedenrocker Hellacopters, ist mit 40 Jahren gestorben.

Stockholm (mis) - Der frühere Hellacopters-Gitarrist Robert Dahlqvist ist tot. Dies berichtet die schwedische Garage Rock-Band auf ihrem Facebook-Account. Dort heißt es: "Es ist schwer, Worte dafür zu finden. Mit großer Traurigkeit müssen wir mitteilen, dass Robert 'String' Dahlqvist gestorben ist. Zehn Jahre lang reisten wir gemeinsam um die Welt (...) Wir können nicht in Worte fassen, wie wir ihn vermissen". Die Todesursache ist nicht bekannt. Dahlqvist wurde 40 Jahre alt.

Dahlqvist ersetzte 1998 Gitarrist und Gründungsmitglied Dregen (Backyard Babies), feierte im Folgejahr auf dem vierten Studioalbum "Grande Rock" seinen Einstand und spielte auf den erfolgreichen Alben "High Visibility" (2000) und "By The Grace Of God" (2002). Er blieb bis zur Auflösung im Jahr 2008 bei den Hellacopters. Danach spielte Dahlqvist in der Band Thunder Express, die als Dundertaget auch Alben auf schwedisch veröffentlichten.

Zuletzt veröffentlichte er als Solokünstler unter seinem Spitznamen Strängen u.a. den Song "Bangatan", den er mit Björn Olsson (Union Carbide Production, Soundtrack Of Our Lives) geschrieben hat.