Das Album "Weihnachten" steht als Rerelease im Laden und weitere Konzerttermine gibts auch.

Unterm Christbaum (pabi) - Helene Fischer veröffentlicht ihr Erfolgsalbum "Weihnachten" aus dem Jahr 2015 mit acht zusätzlichen Songs erneut. Hier könnt ihr euch das exklusive Video zum Mariah Carey-Stück "All I Want For Christmas Is You" anschauen.

Wer die gute Helene live sehen möchte, sollte sich übrigens sputen - bereits ein Jahr vor Tourbeginn wurden fünfhunderttausend Tickets verkauft. Jetzt kamen jeweils zwei Zusatztermine in Köln und Bremen (Januar 2018) hinzu. Helene Fischers Mammut-Tournee beginnt am 12. September 2017 in Hannover.