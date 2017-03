Am Wochenende stellte Helene Fischer in einer ARD-Show mit "Fliegen", "Wenn Du Lachst" und "Viva La Vida" drei Lieder von ihrem neuen Album vor.

Berlin (kil) - Die Queen of Schlager Helene Fischer veröffentlicht neue Musik. Das schlicht mit "Helene Fischer" betitelte Album erscheint voraussichtlich am 12. Mai. In der ARD-Show "Schlagercountdown - Das Große Premierenfest" präsentierte die Sängerin am vergangenen Samstag drei neue Songs.

Auf Amazon kann man bereits zwei Versionen von "Helene Fischer" vorbestellen, die Deluxe-Version enthält offenbar 24 Tracks. Die Titelnamen sind größtenteils noch unbekannt, lediglich die drei vorab präsentierten Songs sind namentlich bekannt.

Drei Songs im Stream

Zumindest die neuen Tracks passen perfekt ins Fischer-Puzzle, und sie sind durchweg in deutscher Sprache gehalten. Letzteres dürfte manchen besorgten Fan beruhigen - nachdem es Fischer bei den "Special Olympics" in Graz in der vergangenen Woche gewagt hatte, ein Lied auf Englisch vorzutragen, hatte es einen mittelgroßen Fan-Aufstand gegeben.

"Fliegen" vereint eine Strophe mit simplen Dur/Moll-Wechseln mit einem bombastischen Refrain, lässt aber die Eingängigkeit früherer Fischer-Titel vermissen.

Zu Tränen rührte manchen Fan die Ballade "Wenn Du Lachst":

Von Coldplay leiht sich die gebürtige Russin mal eben den Liedtitel "Viva La Vida", mit dem Samba-Rhythmus des Stückes befreit sich Fischer immerhin ein Stück weit aus dem engen stilistischen Korsett deutschen Schlagers.

Bombast-Tour

Ab Herbst 2017 geht Fischer auf große Deutschland-Tour. Dabei bespielt sie die meisten Auftrittsorte gleich mehrfach; allein für Köln sind insgesamt sieben Konzerte angesetzt.