Die Omnipräsenz der Schlagersängerin geht vielen auf die Nerven. Auch Campino meckert - er würde von Helene lieber politische Statements hören.

Berlin (luc) - Vor Helene Fischer gibt es kein Entkommen. Egal ob TV-Auftritte, Plakatwände, Werbebanner - sogar beim DFB-Pokalfinale ist man nicht mehr sicher vor der Schlagerkönigin. Auch in der ranzigsten Kneipe erschallen lyrische Perlen wie "Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben! Herzbeben, lass es beben, beben".

Der Grund für die Omnipräsenz der Sängerin ist natürlich die Vermarktung ihres neuen Albums. Die Werbetrommel wird kräftig gerührt, darum macht auch die ARD an diesem Donnerstag zur besten Sendezeit zwei Stündchen Platz für den Mitschnitt von Helenes CD-Release-Konzert. Das 'intime' Clubkonzert fand bereits im Mai vor rund 800 Fans im Münchner Kesselhaus statt. Für Helene-Verhältnisse gleicht diese Intimität fast schon einer Einladung ins Eigenheim.

"Nervt Helene ihre Fans?", fragen die Medien. Gute Frage, denn selbige, gerade die öffentlich-rechtlichen TV-Sender, tragen im vollen Maße zum Helene-Overkill bei. Eine kleine Auswahl: Der Countdown für den diesjährigen Eurovision Song Contest, ein Auftritt in der Talk-Show von Barbara Schöneberger, ebenso in Carmen Nebels Show, im Finale von "Germany Next Topmodel", und schließlich die Pleite beim Pokalfinale, wo zahlreiche Fußballfans die Sängerin auspfiffen - am darauffolgenden Tag musste das niederschmetternde Erlebnis sofort in Thomas Gottschalks Talk-Show besprochen werden. In punkto Medienpräsenz zeigt sich Helene als Musterschülerin.

Gerade die allumfassende Präsenz in den Medien würde Tote-Hosen-Frontmann Campino lieber besser genutzt wissen. In einem Gespräch mit dem österreichischen Kurier beklagte er Helenes Stillschweigen über politische Belange, gab aber auch zu, dass das immerhin ihr gutes Recht sei. Eins auf die Mütze gabs dann aber trotzdem, Campino wettert: "Aber was wäre, wenn sie sagen würde: 'Ich bin gegen die AfD und gegen die rechtsextreme Stimmung'? Sie würde unglaublichen Hass auf sich ziehen. Das Management würde vielleicht sagen: 'So einen Ärger brauchen wir nicht, wir haben eine gut geölte Maschine, die perfekt läuft, also bitte in Bezug auf Politik den Mund halten'. Die Tatsache ist doch, dass man eher bereit sein muss, bei den Fans Verluste hinzunehmen, wenn man sich politisch positioniert."

Campino hat auch von Anfeindungen auf seine eigene Person und politische Orientierung genug: "Da heißt es: 'Kaum bringen die ein neues Album raus, machen sie sich wieder wichtig!' Da wird versucht, uns zum Umkippen zu bringen, wenn wir Flagge zeigen". Farbe bekennen wird Helene Fischer nach diesem Statement wahrscheinlich nicht - wobei sie mit ihrer Omnipräsenz und den Heerscharen von Fans tatsächlich einen gewissen Einfluss hätte. Ein Anti-AfD-Shirt würde sich auch in ihrer Garderobe gut machen.