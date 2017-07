Gisbert zu Knyphausen lädt ein und Element Of Crime, Annenmaykantereit, Notwist und Co. kommen. Checkt unsere Fotogalerie.

Eltville (sla) - Einst als einfaches Gisbert-Konzert auf dem Weingut seiner Eltern gestartet, 2013 anlässlich seiner Live-Pause zur Bühne für befreundete Bands umfunktioniert und 2014 auf zwei Tage ausgedehnt, hat sich das Heimspiel Knyphausen im Rheingau längst als Indie-Festival herumgesprochen, auf dem alles anders ist. Kleiner, gemütlicher, unaufgeregter, idyllischer. Man könnte auch sagen: Das Publikum ist älter und reicher, das Essen besser und teurer, die Kartenpreise blieben aber fair.

Schöntrinken kann man sich hier wiederum nichts, denn die Weinflaschenpreise beginnen bei 17 Euro. Umso besser, dass Gisbert und seinem Team im neunten Anlauf das wohl beste Programm der Heimspiel-Geschichte gelungen ist. Daran vermochte selbst eine späte Hiobsbotschaft nichts zu ändern: Judith Holofernes, die den neu eingeführten Frühschoppen am Sonntag krönen sollte, musste krankheitsbedingt absagen – stattdessen spielten AnnenMayKantereit. Aber von vorne.

Element Of Crime besser als fantastisch

Bereits Element Of Crime sind am Freitag gefühlt genau der Headliner, auf den dieses Festival gewartet hat, und Gisbert kann es selbst kaum fassen: "Als ich damals versucht habe, 'Weißes Papier' auf der Gitarre nachzuspielen, hätte ich mir nie erträumt, dass sie einmal hier auf der Bühne stehen." Jede Band moderiert zu Knyphausen persönlich an, das gehört mittlerweile zur Heimspiel-Tradition, fördert jedoch auch einen Personenkult mit seltsamen Auswüchsen zu Tage. "Gisbert! Gisbert! Gisbert!" feuern ihn wie jedes Jahr auch nach der EOC-Zugabe Dutzende an, jetzt doch bitte auch noch ein Lied zu singen. "Ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen."

Doch zurück zum Guten: Sven Regener in bester Laune, das Element Of Crime-Konzert so fantastisch wie eh und je, vielleicht sogar noch etwas besser. Ja, das Heimspiel ist wirklich schön. So schön, dass sich seine Schattenseiten wie von selbst auf den Parkplatz verlagern. Dort sitzen zwei Damen auf dem Heck ihres VW-Busses und kotzen sich den edlen Knyphausen-Wein und das hochwertige Festival-Essen aus dem Leib.

Die träge Masse

Den Samstag beginnt die Heimspiel-Crowd wie immer im Sitzen und Liegen. Das gehört einerseits zur unverwechselbar gemütlichen Atmosphäre und funktionierte etwa bei Klavierkünstler Hauschka tags zuvor ganz prächtig. Doch den Indie-Rock-Perlen und Sonic Youth-haften Noise-Ausbrüchen des Kölner Trios Locas in Love tut die Trägheit der 2.000 Anwesenden dann doch ein wenig Unrecht.

Denn bei der intimen Soloshow von Gisbert zu Knyphausen, der dann und wann Unterstützung vom Notwist-Vibraphonisten Karl Ivar Refseth erfährt, stehen im Anschluss natürlich alle. Mit im Programm: zwei Songs der lang ersehnten neuen Platte "Das Licht Dieser Welt", die er pünktlich zum Heimspiel-Start für den 27. Oktober ankündigt. Zur anschließenden Headliner-Show von The Notwist nur ein Wort: Wahnsinn – für weitere Details lest ihr einfach unsere Review der aktuellen Liveplatte.

Und dann war da ja noch der Frühschoppen mit den wirklich großartigen Torpus & The Art Directors – und mit AnnenMayKantereit. Als Gisbert die Kölner Durchstarter am Freitag als Ersatz ankündigt, gibt es schon nur noch 28 Karten zu kaufen. Während sich also einige textsichere Fans glücklich schätzen dürfen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, freut man sich als Skeptiker über die Gelegenheit, der Band nochmal eine von ekstatisch kreischenden Anhängern unbelastete Chance geben zu können.

"Henning May hat gerade in einen Songtext den Witz eingebaut, dass Gisbert mal ganz groß rauskommt. Bin daraufhin gegangen", berichtet uns ein Kumpel per SMS. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt bereits auf den Weg zum Bahnhof Erbach gemacht. Das gute Gefühl ob des schönen Heimspiel-Wochenendes soll uns keiner mehr nehmen.