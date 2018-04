Die zweite Auskopplung des kommenden Deutschrap-Falco-Tributealbums "Sterben Um Zu Leben".

Karlsruhe (emi) - Nach Ali As mischt jetzt auch Haze den guten alten Falco mit aktuellem Deutsch-Rap auf. Dafür nimmt er sich im Brot und Spiele-Mix "No Time For Revolution" vor. Der vor 20 Jahren in der Karibik tödlich verunglückte Wiener Popstar wird gerne als Erfinder des deutschen Raps bezeichnet.

Über die verwaschene Gitarre des Originals rappt der Karlsruher gewohnt roh und mit sauberer Technik über die Politik, die die kleinen Leute übersieht: "Ganzen Tag Baustelle, richtige Probleme / Ich hab' keine Zeit für des, was die Politiker so reden".

Der Track ist die zweite Single vom Kollaboalbum namens "Sterben Um Zu Leben", das am 25. Mai erscheint. Darauf haben sich u.a. Kontra K, Sido und Sun Diego zusammengetan, um Falco-Hits wie "Rock Me Amadeus", "Jeanny", "Der Kommissar" oder "Vienna Calling" neu zu interpretieren.