So fern und doch so nah: Der Sound von Buena Vista Social Club und Bob Marley auf einer Platte vereint.

Karibik (laut) - Kuba meets Jamaica, Buena Vista Social Club meets Bob Marley - zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Fingerprints auf einer Platte fusioniert?

Nicht mehr und nicht weniger nahmen sich die Protagonisten des Albumprojekts "Havana Meets Kingston" vor: Und sie enttäuschten die Erwartungen nicht. Für dieses, so noch nicht auf Platte gebannte Experiment trafen sich Musiker und Sänger beider Inseln, darunter zahlreiche Szenegrößen wie Turbulence, Sly & Robbie, Randy Valentine oder Barbarito Torres (Buena Vista Social Club).

Wie gut das funktioniert, zeigte schon die erste Auskopplung "Carnival" feat. Solis und Randy Valentine:

Unser Rezensent wünscht sich jedenfalls die bereits geplante Zweitauflage dieser Fusion der Musikkulturen sehnlichst herbei! Möglich machte die Platte der australische Reggae-, Dancehall- und Hip Hop-Produzent Mista Savona, der bevorzugt verschiedene Styles unter einen Hut bringt. Er ist auf Jamaica kein Unbekannter und jettet für Albumaufnahmen öfters um den halben Globus.

So realisierte er vor zehn Jahren bereits ein artverwandtes Projekt namens "Melbourne Meets Kingston". Für "Havanna Meets Kingston" standen dann in manchen Momenten schon mal 27 Musiker gleichzeitig im Aufnahmeraum in Havanna, erzählt der Australier.

