Halsey inszeniert sich in ihrem neuen Musikvideo als Kriminelle auf der Flucht.

New York (sab) - Halsey hat ein Video zu ihrer zweiten Single "Bad At Love" veröffentlicht. Sie reflektiert im Song gescheiterte Beziehungen und kommt zur Schlussfolgerung: "I don't mean to frustrate, but I Always make the same mistakes. I'm bad at love".

Der Clip schließt an das Video zur ersten Single "Now Or Never" an, das an Romeo und Julia erinnerte. Nun spielt Halsey eine Kriminelle auf der Flucht. Sie stoppt mit ihrem Motorrad an einer Tankstelle (mitten in der Wüste natürlich) und findet dort eine Zeitung mit ihrem Gesicht: "Wanted!". Mit Hilfe neu kennengelernter Freundinnen entwischt sie jedoch den Cops.

"Bad At Love" ist die zweite Singleauskopplung aus Halseys Studioalbum "Hopeless Fountain Kingdom".