Auf einem poppigen Trap-Banger sorgt Haiyti in einem eigenwilligem Animationsvideo für sonniges Wetter.

Hamburg (ynk) - "Don't you want me?" fragt Haiyti in einer lasziv gesungenen Hook. Nach einigen düsteren oder aggressiveren Singles gibt sich die Hamburgerin auf "Plus One" nun überraschend fröhlich und feierwütig. Der Song verleiht dem Sommer ein wenig Sonnenschein und Strandgefühl extra:

Untermalt wird die Single von einem Animationsvideo, das mit seiner unorthodoxen, etwas trashigen Optik im Gedächtnis bleibt. Ob man sich nun eher an das Lyricvideo von Kyle und Lil Yachtys "iSpy" oder an den Bildschirmschoner von Lil Uzi Verts "XO TOUR Llif3" erinnert fühlen soll, bleibt dem Hörer wohl selbst überlassen.