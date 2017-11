Im dritten Video umgibt sich Haiyti mit Vertretern des organisierten Verbrechens.

Berlin (dol) - "Du gibst alles zu, wenn wir dich ausfragen, weil die Jungs, mit den' ich häng' lieber draufschlagen." Nach "100.000 Fans" und "Sunny Driveby" gibt Haiyti in ihrer dritten Videoauskopplung des anstehenden Albums "Montenegro Zero" zu Protokoll: "Mein Onkel war ein Mafioso." Ob im Rap-Game oder im organisierten Verbrechen, die Cloud-Rapperin bleibt eine der weiblichen Ausnahmen in einer Männerdomäne.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums am 12. Januar geht die gebürtige Hamburgerin auf "Die Kleine Macht Jetzt Kasse"-Tour. Von Februar bis März präsentiert sie ihre Uzi in elf Städten.