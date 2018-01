Über H&Ms rassistische Kampagne wird nun auch in Deutschland gestritten. Unterdessen verteidigt die Mutter des jungen Models die Modemarke.

Stockholm (maxi) - Mit seiner Kündigung der Zusammenarbeit mit H&M wegen einer rassistischen Kampagne hat die der kanadische Shootingstar The Weeknd eine Debatte unter Musikern ausgelöst, die immer weitere Kreise zieht. Zuletzt äußerte sich der deutsche Rapper Megaloh zu der Frage, ob man Schriftzüge etwa auf T-Shirts nicht ohne Ansehen der Hautfarbe des Models beurteilen muss.

Auf Instagram kritisierte Megaloh in einer emotionalen und sehr persönlichen Botschaft den Standpunkt derjenigen, die den Kritikern des Modehauses selbst Rassismus vorwerfen, weil diese das Wort "Affe" bewusst mit Menschen dunkler Hautfarbe in Verbindung bringen und so eine künstliche Trennung zwischen Schwarz und Weiß machen würden:

Auch Megalohs Rap-Kollege Manuellsen stellte sich auf die Seite der H&M-Kritiker und postete eine bearbeitete Version des Fotos:

Pimpin pimpin #kingoftheworld Ein Beitrag geteilt von #drecksgmbh (@manuellsen_official) am Jan 8, 2018 um 3:27 PST

Bereits am Dienstag war die Diskussion um H&M in den USA entflammt, nachdem The Weeknd seine Kooperation mit H&M aufgrund des Pullover-Schriftzugs aufgekündigt hatte. Einen Tag später zog auch G-Eazy nach und beendet die Zusammenarbeit.

Die Mutter des Models selbst vertritt wiederum die Position, die u.a. Megaloh so vehement attackiert und sieht keinen rassistischen Hintergrund. Auf Facebook schrieb sie: "Hört auf, immerzu blinden Alarm zu schlagen. Es ist eine unnötige Angelegenheit. Lasst es gut sein."

Vielleicht will sie aber auch nur ihren Sohn aus der Schusslinie nehmen, der sich seine Model-Karriere sicher auch anders vorgestellt hat. Immerhin bekam der Junge mittlerweile auch viel Zuspruch, u.a. soll ihm P Diddy einen Werbevertrag in Millionen-Höhe angeboten haben.