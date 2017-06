Gunter Gabriel ist tot. Er erlag heute den Folgen eines Sturzes, bei dem er sich kurz vor seinem 75. Geburtstag schwer verletzt hatte.

Hannover (joga) - Gunter Gabriel ist heute Vormittag in einem Krankenhaus in Hannover gestorben. Der Sänger erlag den Verletzungen, die er am 10. Juni beim Sturz auf einer Steintreppe erlitten hatte - unmittelbar vor seinem 75. Geburtstag am 11. Juni.

"Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels folgten in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus", zitiert Bild die Agentur des Sängers. "Heute Vormittag hat das Herz eines großen Musikers aufgehört zu schlagen."

Mitte der 70er hatte Gabriel mit Liedern wie "Er Ist Ein Kerl (Er Fährt Nen 30-Tonner Diesel)" oder "Hey Boss, Ich Brauch Mehr Geld" auch kommerziell große Erfolge.

Dennoch war Gabriel auch in den letzten Jahren unermüdlich auf Tour, unter anderem spielte er auch Wohnzimmerkonzerte bei seinen Fans. Er brauchte das Geld.