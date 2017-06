Ein Schweizer Magazin boykottiert den Auftritt der Guns N' Roses und hat den Knebelvertrag für Fotografen online gestellt.

Zürich (luc) - Die Hardrock-Band Guns N' Roses macht sich mit einem Knebelvertrag für professionelle Fotografen keine Freunde: Nach einem Leak des Vertrags weiß man jetzt, dass Fotografen ihre geschossenen Bilder nur einmalig für eine Publikation benutzen dürfen. Danach dürfen die Bilder nicht mehr verwendet werden, außerdem gibt es ein Limit von sechs Bildern.

Durch den Knebelvertrag werden Fotografen zudem gezwungen, alle Rechte ihrer Bilder nach einer einmaligen Publikation an die Band abzutreten. Die Bilder dürfen nicht einmal für das persönliche Portfolio der Fotografen verwendet werden.

Das Schweizer Online-Magazin Negative White protestiert nun gegen die katastrophalen Bedingungen im Vertrag. Die Fotografin Michelle Brügger, die eigentlich das Konzert der Band im Zürcher Letzigrund ablichten wollte, erklärt: "Wenn in einem Vertrag steht, ich dürfe von meiner Arbeit einmalig nur maximal sechs Bilder in schlechter Qualität veröffentlichen, während der Künstler unentgeltlich volle Urheberrechte auf Lebzeiten erhält, frage ich mich ernsthaft, wer hier für seine Arbeit nicht bezahlt wird".

Bei einem Konzert gilt meist die Regel, dass die ersten drei Songs von ganz vorne geschossen werden dürfen. Guns N' Roses verfrachten die Fotografen allerdings hinter den zweiten Wellenbrecher - mit den Unmengen an in die Höhe gehaltenen Handykameras ist der schöne Blickwinkel dahin. Außerdem müssen Fotografen das Konzert nach drei Songs wieder verlassen. Wer in der kurzen Zeit nicht die geforderten sechs Bilder zusammenbekommt, hat schlechte Karten.

Axl Rose gegen das Internet

Das Schweizer Magazin zieht nun Konsequenzen - und boykottiert das Konzert. "Natürlich wäre ich enttäuscht gewesen, dass ich nur den Anfang des Konzerts mitbekomme und den Rest des Auftritts verpasse. Aber wenn mir dann auch noch die Rechte an meinen Bildern abgesprochen werden und ich die wenigen erlaubten Bilder auch noch ein einziges Mal in schlechter Qualität publizieren soll, dann habe ich gar keine Lust mehr, diese Band überhaupt zu fotografieren," äußert sich die Fotografin.

Axl Rose scheint eben recht empfindlich zu sein, was unvorteilhafte Fotos von ihm betrifft: Vor ziemlich genau einem Jahr hat er bereits die Anwaltskanzlei "Web Sheriff" auf Google angesetzt, um die Löschung des sogenannten 'Fat Axl'-Memes zu veranlassen.