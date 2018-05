Die neue "Appetite For Destruction"-Megabox kommt ohne "One In A Million" aus. Grund: Eine vermeintlich homophobe und rassistische Zeile.

Los Angeles (alc) - Guns N' Roses haben "One In A Million" von der kommenden Neuauflage ihres Debüts "Appetite For Destruction" entfernt. Eine Stellungnahme seitens der Band für diese Entscheidung liegt nicht vor. Aber schon bei der damaligen EP-Veröffentlichung "G N' R Lies" hagelte es Proteste wegen des rassistischen und homophoben Textes: "Immigrants and faggots, they make no sense to me, they come to our country, and think they'll do as they please / Like start some mini-Iran, or spread some fucking disease / And they talk so many goddamn ways, it’s all Greek to me". Eine andere Zeile lautet: "Police and niggers, that's right / Get outta my way / Don't need to buy none of your gold chains today."

Bereits 1988 rechtfertigte sich Axl mit den Worten: "Warum können sich Schwarze gegenseitig als Nigger bezeichnen, aber wenn es ein Weißer tut, wird es zu einer Beleidigung? Ich mag generell keine Grenzen. Ich mag es nicht, wenn man mir vorschreiben will, was ich sagen und was ich nicht sagen darf. Ich habe das Wort Nigger benutzt, um jemanden zu beschreiben, der mir Schmerzen und Probleme bereitet hat. Das Wort Nigger bezieht sich nicht immer auf Schwarze." 1992 erklärte er sich erneut, allerdings mit einer kleinen Kehrtwende: "Ich war von ein paar Schwarzen angepisst, die versucht haben, mich auszurauben. Ich wollte speziell diese Schwarzen beleidigen." Ja, was denn nun?

Die EP stammt aus dem Jahr 1988 und erreichte in den USA Platz 5 der Charts, womit ihnen das Kunststück gelang, gleich zwei Alben in den Top 10 zu platzieren. Statt "One In A Million" findet sich auf dem Re-Issue nun "Shadow Of Your Love", das ursprünglich noch aus der Zeit der GNR-Vorgängerband Hollywood Rose stammt.